Moda Plus size tem sido altamente consumida e se tornado uma tendência forte em nosso mercado, confira!

Que a moda plus size se tornou um sucesso todo mundo sabe. Hoje, as pessoas estão cada vez mais assumindo e valorizando suas formas, e tendo uma excelente resposta dos fabricantes de roupas, que investem cada vez mais em modelos para esse público que também é ávido por moda. Acompanhe conosco.

Moda plus size vira tendência no Brasil

Uma das principais apostas para a moda verão 2018 plus size é a combinação jeans com jeans, sucesso em outras épocas, que promete voltar com tudo. E essa combinação de peças de mesmo tecido não deve ficar apenas no jeans, abrangendo ainda outros estilos de panos.

O que também vem sendo apontado como tendência da moda para gordinhas verão 2018 é a volta do macacão, peça tradicional que fez bastante sucesso na década de 1990. Para quem não quer dar uma sensação de medidas maiores, os modelos mais justos são uma boa alternativa, assim como os macacões mais longos.Mas existem outras tendências legais se aproximando:

Tendência 1 – Bordado

Depois da onda dos patches , os bordados chegam para incrementar o look. Esse detalhe dá ares vintage à produção e também transmite aquele aspecto de customização e exclusividade. Mas diferente dos patches, que tinham uma pegada mais divertida, os bordados seguem referências femininas e românticas, ilustrando a flora e a fauna: flores, borboletas e animais.

Tendência 2- Pantacourt

As calças pantacourt é uma peça cheia de personalidade e elegância e perfeita para deixar a mulher ainda mais poderosa e dona de si. Ela com certeza vai ser muito usada nas produções das próximas estações. Aposte na combinação Pantacourt com a camisa plus size ou até mesmo com regatinhas para os dias mais quentes.

Tendência 3- metalizado

Pode apostar, os metalizados vão reinar nos looks do próximo verão, Presente na coleção de várias marcas. As peças metalizadas são ótimas para dar aquele up em peças mais básicas e neutras. Aposte em uma blusa metalizada com jeans plus size e arrase nos looks.

Outra maneira de usar o metalizado é nos acessórios, aposte em peças mais básicas como camisas plus size e vestidos e abuse dos acessórios.

Tendência 4- maxi floral

O floral é uma tendência que vira e mexe está nas passarelas. Nas tendências de primavera/verão 2018 a tendência vem repaginada. Pode apostar nos vestidos longos e nas blusas plus size com estampas maxi florais que com certeza vai te deixar incrivelmente feminina e poderosa.

Onde comprar moda plus size?

Conclusão

Bem pessoal, esperamos que as informações tenham sido úteis e que agora estejam por dentro de tudo na moda plus size

